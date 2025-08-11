В стопу диабетикам предложили вводить ботокс для снятия боли

Полинейропатия стопы — это поражение периферических нервов у диабетиков, которое проявляется в виде повреждения некоторых нервных волокон, отвечающих за двигательные и чувствительные функции стопы. Постепенно болезнь приводит к появлению постоянной боли во время покоя, сна, а также при воздействии стрессов и переутомления. При запущенных формах на стопах и в межпальцевой области образуются язвы.