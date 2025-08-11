Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков сказал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

В конце июля сотрудник министерства спорта региона отказался ехать в приграничье из-за обстрелов. Белгородский губернатор сказал, что на такие должности нужно ставить людей, которые могут исполнять данное поручение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал найти другое место работы чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье из-за обстрелов. Об этом он сказал во время заседания правительства региона.

На заседании главу попросили принять меры относительно замминистра спорта Белгородской области Андрея Дятлова. Как ответил Гладков, если человек не может из-за своего характера справиться с нынешней обстановкой, то «эти должности не для него».

«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение, несмотря на текущую обстановку, наверное, нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другого трудоустройства этому человеку», — сказал глава региона.

Он также добавил, что «у нас нет задачи кого-то обидеть».

В конце июля Гладков рассказал, как выезжал в поселок Уразово Валуйского округа и посетил пострадавшие от атак беспилотников и обстрелов объекты инфраструктуры. Он тогда добавил, что Дятлов отказался посетить Уразовский физкультурный комплекс «Русич» из-за опасений за свою жизнь.

«Страшно — значит страшно. Заставлять никто не собирается. Для нас человеческая жизнь — главная ценность. И это выбор каждого человека», — написал тогда Гладков.