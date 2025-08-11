Гладков сказал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал найти другое место работы чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье из-за обстрелов. Об этом он сказал во время заседания правительства региона.
На заседании главу попросили принять меры относительно замминистра спорта Белгородской области Андрея Дятлова. Как ответил Гладков, если человек не может из-за своего характера справиться с нынешней обстановкой, то «эти должности не для него».
«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение, несмотря на текущую обстановку, наверное, нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другого трудоустройства этому человеку», — сказал глава региона.
Он также добавил, что «у нас нет задачи кого-то обидеть».
В конце июля Гладков рассказал, как выезжал в поселок Уразово Валуйского округа и посетил пострадавшие от атак беспилотников и обстрелов объекты инфраструктуры. Он тогда добавил, что Дятлов отказался посетить Уразовский физкультурный комплекс «Русич» из-за опасений за свою жизнь.
«Страшно — значит страшно. Заставлять никто не собирается. Для нас человеческая жизнь — главная ценность. И это выбор каждого человека», — написал тогда Гладков.