9317 мигрантов покинули Новосибирскую область за неделю в августе

Глава регионального МВД озвучил данные о миграционных потоках и правонарушениях.

Источник: Om1 Новосибирск

За период с 2 по 8 августа Новосибирскую область покинуло 9317 мигрантов, включая 6815 иностранных граждан, сообщил начальник МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона 11 августа.

«При этом отмечается и значительный приток мигрантов, преимущественно из Таджикистана и Казахстана. С помощью системы видеонаблюдения с функцией распознавания за указанный период задержаны 54 человека, подозреваемых в совершении правонарушений», — отметил Кульков.

Параллельно с миграционными процессами в области введены новые размеры государственных пошлин для приезжих. Соответствующие поправки в законодательство уже одобрены президентом России.