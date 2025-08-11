Замена бордюров, ГОСТ по уборке дома и машины на клумбах: топ-5 коммунальных вопросов

В январе 2025 года в районе Куркино полностью переработали сеть маршрутов электробусов и автобусов. Трассы сделали более прямыми, а время в пути до ближайших станций метро сократили. В результате изменений частые маршруты теперь обслуживают 75 процентов остановок в районе, а раньше — только 40 процентов. Более 33 тысяч местных жителей получили прямые и частые маршруты до станций метро и стали чаще использовать их — более чем на 12 процентов выросло число поездок на новых маршрутах. У станции метро «Планерная» все автобусы в Куркино останавливаются на одной остановке, что упрощает пересадки и планирование поездок. Также на маршрутах ввели новое расписание — по нему транспорт едет быстрее в утренний час пик, а часть маловостребованных остановок перевели в режим «По требо ванию».