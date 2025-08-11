Замена бордюров, ГОСТ по уборке дома и машины на клумбах: топ-5 коммунальных вопросов

Эксперты ответили на самые острые вопросы коммунальной сферы. Когда наступает время замены бордюров, можно ли найти управу на вандалов и заставить их самостоятельно убирать граффити на стенах жилого дома, к кому обратиться с жалобой на некачественную уборку многоквартирного дома, как изменить маршрут общественного транспорта и можно ли защитить клумбу от автолюбителей. Ответы — в материале «Вечерней Москвы».
Сейчас в городе практически повсеместно меняют бордюры. Это делается по какому-то нормативу? Не слишком ли часто их меняют?
Вера Москвина, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города:
— Я считаю, что бордюры в Москве должны меняться, если они не соответствуют стандартам, заявленным городом. У каждого дорожного элемента есть свой срок жизни. Новые бордюры на новые в Москве никто не меняет. Достаточно пойти и посмотреть, какой бордюрный камень демонтируют, — вы не найдете там ни одного целого элемента. На бордюры машины наезжают колесами, самокатчики их разбивают.
То, что по всей Москве идет благоустройство, — это прекрасно. Все эти работы есть в планах. Если, к примеру, Тверскую улицу ремонтируют раз в три года в обязательном порядке, то остальные дороги — раз в пять лет, за исключением мелкого ямочного ремонта. И если на дороге меняют асфальт, то бордюры обязательно меняют вместе с ним. Не бывает такого, что дорога свежая, а бордюр старый.
Все регламенты ремонта и благоустройства есть в открытом доступе, и все желающие могут найти их и разобраться в вопросе.
Как узнать ГОСТы по уборке многоквартирных домов? И куда обращаться, если они нарушаются?
Сергей Коломиец, юрист юридического кабинета «Веда»:
— В сфере уборки многоквартирных домов действует ряд нормативных документов, включая ГОСТы и СанПиНы, устанавливающие требования к качеству, периодичности и методам уборки. Все они содержат требования к управляющим компаниям, а также устанавливают минимальный объем их работы.
Содержанием многоквартирных домов занимаются управляющие организации — управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), выступая посредником между жильцами и подрядчиками или предоставляя своих работников.
В каждом многоквартирном доме должна ежедневно проводиться сухая и влажная уборка первых двух этажей и раз в неделю — всех последующих этажей, мытье окон, уничтожение грызунов и насекомых, если это требуется. Помимо этого, управляющая компания дома должна обеспечивать возможность проветривания лестничных клеток, включая одновременное открытие окон на первом и последнем этажах.
График уборки утверждается жильцами дома с учетом рекомендаций Госстроя. На практике уборку подъездов осуществляют по графику, который устанавливает управляющая организация вместе с жильцами. Для большинства домов это влажная и сухая уборка всех лестниц и площадок, а также лифтов.
Однако случается так, что управляющая компания не выполняет своих обязательств. Если подъезд вообще не убирают или уборка проводится некачественно, для начала стоит позвонить в управляющую компанию и описать проблему. Если компания не отреагировала, то нужно писать коллективное заявление с требованием уборки. Коллективное обращение рассмотрят быстрее.
Подать заявление можно в офисе управляющей компании или через ресурсы компании для взаимодействия: сайт, приложение. Каждое заявление УК обязана регистрировать и отчитываться о своих действиях в течение трех дней с момента обращения.
Везде убрали заборы вокруг газонов. Теперь машины паркуются на моей клумбе. Как защитить зеленые насаждения?
Галина Зудиленко, председатель одного из московских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК):
— Для защиты газонов и клумб от парковки автомобилей можно использовать несколько методов. Для начала можно объединиться с жителями и установить таблички с предупреждением для водителей. Эта практика применяется в нашем доме, сейчас водители уже не паркуются на газонах и все выглядит очень опрятно.
Я рекомендую обращаться с коллективным письмом в вашу управляющую компанию. Необходимо описать проблему и попросить установить небольшие ограждения, которые могут помочь решить эту проблему. Как правило, в таких случаях устанавливают мини-заборы в кратчайшие сроки и обязательно идут навстречу жителям. Поднять этот вопрос можно также на традиционной встрече с главой управы вашего района.
Можно ли изменить маршрут автобуса/электробуса, чтобы он останавливался поближе к МФЦ (поликлинике, школе и тому подобное)? Как это сделать?
Николай Асаул, генеральный директор ГУП «Мосгортранс»:
— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина специалисты Транспортного комплекса города Москвы регулярно улучшают маршрутную сеть электробусов и автобусов столицы. Улучшение маршрутной сети необходимо для того, чтобы создать удобные и быстрые транспортные связи со станциями рельсового каркаса и социальными объектами. В случае, если у жителя города Москвы возникает вопрос о возможности изменения того или иного маршрута, он может подать свое обращение через специальную форму подачи обращений гражданами на Едином транспортном портале.
Подростки разрисовали стены нового дома. Куда обратиться и можно ли добиться, чтобы свои граффити они сами и смыли?
Леонид Ольшанский, народный адвокат России:
— Если стены дома оказались разрисованы граффити, жильцы могут предпринять следующие шаги. Во-первых, следует обратиться в управу района с просьбой об удалении рисунков. Во-вторых, можно подать заявление в районный отдел внутренних дел о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Хотя из-за незначительности ущерба уголовное дело может быть не возбуждено, возможно рассмотрение дела об административном правонарушении.
Однако, учитывая загруженность органов внутренних дел, реагирование на подобные случаи может быть неоперативным. Кроме того, установление личностей подростков, часто разрисовывающих гаражи, электрощитовые и тепловые пункты, требует активной работы участкового. Но без принятия мер вандальные действия могут повторяться раз за разом.
Для скорейшего удаления граффити рекомендуется обращаться в управляющую компанию, ответственную не только за коммунальные услуги, такие как вода, электричество и газ, но и за поддержание порядка. Хотя теоретически можно обязать самих подростков смыть рисунки через суд, для этого необходимо подать исковое заявление, а это требует установления их личностей и является длительным процессом.
Более эффективный путь — обратиться в управляющую компанию, которая оперативно организует удаление граффити силами своих сотрудников. Стоит также помнить о наличии камер видеонаблюдения, которые могут помочь установить личности вандалов, ведь вряд ли подростки удосужились надеть на себя маски и скрыть тем самым свои личности. Если личности подростков будут установлены, то их родителям будет выписан штраф за порчу имущества по одной из статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа за вандализм варьируется и может составлять от 1000 до 5000 рублей. Конкретная сумма зависит от квалификации правонарушения и степени причиненного ущерба, а также от конкретной статьи, применяемой к данному случаю. На величину штрафа также может влиять повторность совершения правонарушения, наличие отягчающих обстоятельств и другие факторы, установленные законодательством.
НА ЗАМЕТКУ.
В январе 2025 года в районе Куркино полностью переработали сеть маршрутов электробусов и автобусов. Трассы сделали более прямыми, а время в пути до ближайших станций метро сократили. В результате изменений частые маршруты теперь обслуживают 75 процентов остановок в районе, а раньше — только 40 процентов. Более 33 тысяч местных жителей получили прямые и частые маршруты до станций метро и стали чаще использовать их — более чем на 12 процентов выросло число поездок на новых маршрутах. У станции метро «Планерная» все автобусы в Куркино останавливаются на одной остановке, что упрощает пересадки и планирование поездок. Также на маршрутах ввели новое расписание — по нему транспорт едет быстрее в утренний час пик, а часть маловостребованных остановок перевели в режим «По требо ванию».
В ТЕМУ.
В Кодексе города Москвы об административных правонарушениях есть статья 8.25, посвященная транспортным средствам и зеленым насаждениям. По ней в случае нарушения и накажут. Штраф за парковку на газоне в Москве составит 5000 рублей для простого водителя на личном автомобиле, должностных лиц оштрафуют уже на 30 000 рублей, а юридических — на 300 000 рублей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
Уборка в подъезде зависит от его площади. Минимальная площадь подъезда в Москве — от 130 квадратных метров, а средняя стоимость мытья полов составляет 14 рублей за квадратный метр. В Москве более 34 тысяч многоквартирных домов.
СПРАВКА.
Согласно планам по благоустройству на 2025 год, комплексные работы проведут более чем на 700 улицах Москвы. Крупнейшим проектом 2025 года станет обновление трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября (12,5 километра), Волгоградского проспекта с Марксистской улицей (12,5 километра) и Щелковского шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами (около 9 километров).
КСТАТИ.
ГОСТ Р 56192−2014 описывает общие требования к уборке мест общего пользования в многоквартирном доме, включая периодичность, виды работ и используемые средства. СанПиН 2.1.3684−21 устанавливает требования к влажной уборке помещений общего пользования в многоквартирном доме, включая запрет на сухую уборку и необходимость использования пронумерованного инвентаря.
