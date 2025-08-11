В Новосибирске цены на концерт Надежды Кадышевой вызвали волну критики

Согласно сайту по продаже билетов Kassir.ru, на концерт Надежды Кадышевой не продаются билеты на танцпол или в фан-зону. Только «сидячие». Судя по схеме зала, билеты проданы примерно на 80%. Самые дорогие места на VIP-ложу. Их цена доходит до 20 000 рублей. Таких билетов на момент публикации осталось 144.