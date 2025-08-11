В Новосибирске цены на концерт Надежды Кадышевой вызвали волну критики

В социальных сетях новосибирцы активно выражают негодование, называя стоимость билетов заоблачной.
«20 тысяч за Кадышеву? Серьезно? Я понимаю, “Сибирь-Арена” — новая площадка, но это уже перебор», — пишет пользователь под ником Николай Сибиряк в одной из популярных новосибирских групп в социальных сетях.
Другие пользователи также оставляют комментарии, указывая на то, что подобная ценовая политика делает посещение концерта недоступным для многих поклонников артистки.
«Мы любим Надежду Кадышеву, но не настолько, чтобы отдавать половину зарплаты за один билет», — возмущается пользователь Нина Шоу.
В ответ на растущую критику представители организаторов концерта пока не давали официальных комментариев. Однако некоторые источники, близкие к организаторам, утверждают, что высокая цена на билеты обусловлена затратами на аренду, а также гонораром артистки и техническим обеспечением концерта.
Однако эти объяснения не убедили новосибирцев, которые продолжают призывать организаторов пересмотреть ценовую политику и сделать посещение концерта Надежды Кадышевой более доступным для широкой публики. Отметим, что в этом году выступление артистки выросло до 15−20 млн рублей.
Несмотря на критику, в кассах наблюдается ажиотаж. По информации от концертных операторов, билеты в более дешёвом ценовом сегменте раскупаются довольно быстро. Остаётся открытым вопрос, сколько поклонников творчества Надежды Кадышевой готовы заплатить 20 тысяч рублей за возможность увидеть её выступление в VIP-ложе.
Согласно сайту по продаже билетов Kassir.ru, на концерт Надежды Кадышевой не продаются билеты на танцпол или в фан-зону. Только «сидячие». Судя по схеме зала, билеты проданы примерно на 80%. Самые дорогие места на VIP-ложу. Их цена доходит до 20 000 рублей. Таких билетов на момент публикации осталось 144.
В основном секторе остались «боковые» места от сцены. По левую сторону от неё продаются 563 билета от 6900 до 10 350 рублей, а по правую — 441 место по той же стоимости. Остальные проданы.
Возрастное ограничение 6+.