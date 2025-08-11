В Самаре на острове Поджабный высадят более 250 000 сосен за 32 млн рублей

Департамент городского хозяйства Самары объявил тендер на лесовосстановительные работы на острове Поджабный. Контракт стоимостью 32 млн рублей предусматривает посадку 254 400 саженцев сосны на площади 63,6 га.
Подрядчику предстоит высадить двухлетние саженцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Плотность посадки установлена на уровне 4 000 единиц на гектар. Все работы должны соответствовать утвержденному проекту восстановления леса.
Контракт включает трехлетнюю гарантию на выполненные работы. В случае гибели более 15% насаждений подрядчик обязан провести повторную посадку за свой счет. Гарантийные обязательства продлеваются при замене погибших растений.
Исполнителя определят по итогам конкурса после 21 августа. Срок выполнения работ ограничен 31 октября 2027 года. Участки расположены в кварталах 55, 59 и 63 Самарского лесничества.
