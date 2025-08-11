На ж/д терминале в Ростове установили первую солнечную электростанцию

На железнодорожном терминале Ростов-Товарный в Ростове-на-Дону была установлена первая солнечная электростанция, говорится на сайте ПАО «ТрансКонтейнер».
Речь идет о пилотном проекте, который должен повысить энергоэффективность, снизить выбросы углекислого газа и сократить операционные расходы. Солнечная станция мощностью 63 кВт, созданная на российских модулях, будет покрывать до 30% энергопотребления терминала. Отмечается, что эксплуатация солнечной электростанции проще, чем у других видов «зеленой» генерации.
Плановое сокращение выбросов углекислого газа при установке солнечных батарей — 25 тонн в год. Если проект окажется успешным, компания рассмотрит возможность его расширения на другие терминалы. Проект реализован по соглашению, заключенному в ноябре 2023 года с крупнейшим частным производителем возобновляемой энергии в России.
ПАО «ТрансКонтейнер» — лидер контейнерной железнодорожной логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог.
