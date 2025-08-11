На ж/д терминале в Ростове установили первую солнечную электростанцию

Плановое сокращение выбросов углекислого газа при установке солнечных батарей — 25 тонн в год. Если проект окажется успешным, компания рассмотрит возможность его расширения на другие терминалы. Проект реализован по соглашению, заключенному в ноябре 2023 года с крупнейшим частным производителем возобновляемой энергии в России.