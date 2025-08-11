Самый дорогой дом продан за $600 тысяч в Дроздах в Минске в июле 2025

Указанный коттедж постройки 2007 года и почти на 456 квадратных метров. В июле 2025 года он был продан за 600 тысяч долларов. Цена за метр вышла в 1316 долларов. И это оказался самый дорогой дом, проданный в Минске во второй месяц лета.