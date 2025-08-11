Самый дорогой дом продан за $600 тысяч в Дроздах в Минске в июле 2025 года. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by на основании данных, которые были получены из Реестра цен на земельные участки.
Дом расположен на улице Покровской. Речь идет про так называемые первые Дрозды, застраивавшиеся коттеджами в 2000 годах. Указанный участок не теряет престижа с годами: уютная застройка, презентабельные соседи.
Указанный коттедж постройки 2007 года и почти на 456 квадратных метров. В июле 2025 года он был продан за 600 тысяч долларов. Цена за метр вышла в 1316 долларов. И это оказался самый дорогой дом, проданный в Минске во второй месяц лета.
