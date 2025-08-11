Ричмонд
СВО
В День города общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать до ночи

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в День города, который пройдет 16 августа, весь общественный транспорт будет работать до 01:00 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Freepik

Кроме того, к 22:00 в уральской столице будут работать точки накопления бесплатного общественного транспорта. Автобусы:

— на 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

— на Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

— на Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического театра драмы;

— на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;

— на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской.

Трамваи:

— на проспекте Ленина, от Московской до Вайнера;

— в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Троллейбусы:

— на Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

— на Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

— на Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Напомним, в День города проезд в общественном транспорте Екатеринбурга станет бесплатным. Также в центре уральской столицы будет действовать запрет на продажу алкоголя.

