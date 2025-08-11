В День города общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать до ночи

Кроме того, к 22:00 в уральской столице будут работать точки накопления бесплатного общественного транспорта. Автобусы:
— на 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
— на Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
— на Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического театра драмы;
— на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;
— на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской.
Трамваи:
— на проспекте Ленина, от Московской до Вайнера;
— в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.
Троллейбусы:
— на Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
— на Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
— на Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.
Напомним, в День города проезд в общественном транспорте Екатеринбурга станет бесплатным. Также в центре уральской столицы будет действовать запрет на продажу алкоголя.