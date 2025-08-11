Начался прием заявок на акцию «Народное признание»

В понедельник, 11 августа, в регионе начинается прием заявок для участия в XVIII областной общественной акции «Народное признание».
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что «Народное признание» — это уникальная инициатива, которая уже 17 лет привлекает внимание жителей региона.
Проект будет реализован в несколько этапов:
1. Муниципальный этап (11.08.2025 — 15.10.2025).
Сбор заявок.
Обсуждение и отбор лучших кандидатов в каждом районе и округе Самарской области.
2. Отборочный этап (15.10.2025 — 30.10.2025).
Определение сильнейших номинантов.
Передача документов на рассмотрение общественному совету акции.
3. Финальный этап (15.11.2025 — 10.12.2025).
Народное голосование.
Объявление лауреатов.
Узнать подробности можно по ссылке.
