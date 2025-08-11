Ричмонд
Начался прием заявок на акцию «Народное признание»

В понедельник, 11 августа, в регионе начинается прием заявок для участия в XVIII областной общественной акции «Народное признание».

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что «Народное признание» — это уникальная инициатива, которая уже 17 лет привлекает внимание жителей региона.

Проект будет реализован в несколько этапов:

1. Муниципальный этап (11.08.2025 — 15.10.2025).

Сбор заявок.

Обсуждение и отбор лучших кандидатов в каждом районе и округе Самарской области.

2. Отборочный этап (15.10.2025 — 30.10.2025).

Определение сильнейших номинантов.

Передача документов на рассмотрение общественному совету акции.

3. Финальный этап (15.11.2025 — 10.12.2025).

Народное голосование.

Объявление лауреатов.

Узнать подробности можно по ссылке.

