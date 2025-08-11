Продолжаются поиски жителя Иркутской области, пропавшего 7 дней назад

В полиции добавили, что в последний раз Анатолия Истомина видели в переулке Осенний, 2 поселка Маркова. Сейчас полицейские вместе с волонтерами осматривают близлежащие территории и прочесывают труднопроходимую местность. Также для поиска мужчины привлекается вертолёт.