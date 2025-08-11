Продолжаются поиски жителя Иркутской области, пропавшего 7 дней назад

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов продолжают искать пропавшего 56-летнего Анатолия Истомина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«4 августа с сообщением об исчезновении мужчины в дежурную часть полиции обратился племянник пропавшего. Оперативники выяснили, что Анатолий Истомин ушел в лес, расположенный вблизи поселка Маркова», — рассказали в полиции.
Приметы пропавшего: рост 189 сантиметров, глаза карие, волосы светлые. Пропавший был одет в светло-серую рубашку с длинным рукавом, трико и кроссовки черного цвета и темно-синюю кепку. Со слов родственника, мужчина может плохо ориентироваться в пространстве.
В полиции добавили, что в последний раз Анатолия Истомина видели в переулке Осенний, 2 поселка Маркова. Сейчас полицейские вместе с волонтерами осматривают близлежащие территории и прочесывают труднопроходимую местность. Также для поиска мужчины привлекается вертолёт.
Сотрудники полиции призывают всех неравнодушных жителей помочь со спецтехникой для проезда по бездорожью и квадрокоптерами.