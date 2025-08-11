Ричмонд
Чернышенко рассказал о проекте «Мы вместе»

Чернышенко: мероприятия проекта «Мы вместе» охватили более 19,8 млн человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За полгода мероприятия федерального проекта «Мы вместе» охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Федеральный проект “Мы вместе” нацпроекта “Молодежь и дети” помогает в продвижении наших традиционных духовно-нравственных ценностей… За полгода мероприятия федерального проекта “Мы вместе” охватили более 19 миллионов 800 тысяч участников», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, федеральный проект оказывает плодотворное влияние в том числе и на студентов. «Ребята могут попробовать себя в качестве волонтеров, через встречи с интересными людьми и путешествия в рамках проекта лучше узнавать историю своей страны и вдохновляться героическими поступками наших современников», — отметил министр.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что один из ключевых проектов «Мы вместе» — программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». «Она объединила уже свыше 4 миллионов младших школьников и 170 тысяч классов. Через игровые технологии и коллективные инициативы программа воспитывает понимание Родины, гражданственности и культурного многообразия России», — пояснил министр.

Уточняется, что среди мероприятий федпроекта «Мы вместе» — события на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В том числе благодаря им доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, составляет 73%.

