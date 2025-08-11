Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» завершили матчи четвертого тура РПЛ вничью

Битва второй и третьей команд Премьер-лиги.
«Зелено-бело-синие» принимали на «Солидарность Самара Арене» калининградскую «Балтику». Это была встреча ближайших преследователей лидера чемпионата —столичного «Локомотива».
Плюс главный тренер гостей Андрей Талалаев работал с волжанами с июня по июль 2020 года. А до этого повздорил с наставником тольяттинского «Акрона» Зауром Тедеевым. Короче, у болельщиков из 63-го региона на слуху.
Матч стартовал с гола полузащитника самарцев Амара Рахмановича на 17-й минуте после подачи углового от Вадима Ракова и удара Сергея Божина головой. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев — 1:0.
Во втором тайме, на 62-й, форвард калининградского клуба Брайан Хиль сравнял — 1:1. А под конец 71-й защитник «Балтики» Сергей Варатынов пробил с метра в штангу ворот «КС». Далее, на 72-й, волжане могли заработать пенальти после фола на Максиме Витюгове, но судья отменил 11-метровый после просмотра ВАР.
Также в добавленное время футболист «зелено-бело-синих» Сергей Бабкин получил второй «горчичник», а за ним — красную карточку. Самара доигрывала вдесятером и сохранила ничью и одно очко.
Дзюба и Беншимол снова спасли «Акрон» от поражения.
Не менее драматичным вышел матч в Махачкале. Там местное «Динамо» принимало «молодых и звонких» из Тольятти. Южане повели на 42-й минуте. Джемал Табидзе точно ударил головой после подачи углового — 1:0.
После перерыва, на 50-й, игрок «Акрона» Дмитрий Пестряков мог сравнять, но попал с близкого расстояния в перекладину. На 76-й хозяева забили второй гол. Однако его отменили из-за офсайда.
«Красно-черные» выгрызли ничью лишь на 84-й минуте. Артем Дзюба скинул на Жилсона Беншимола после вброса мяча из аута, а 11-й номер тольяттинцев не упустил свой шанс — 1:1.
Напомним, в прошлом туре Жилсон заработал пенальти в игре со «Спартаком» в Самаре в компенсированное ко второму тайму время, который реализовал Дзюба.
Сейчас «Крылья Советов» идут третьими с восемью очками, а «Акрон» — седьмым с шестью. Следующие матчи состоятся 16-го и 17 августа соответственно. Самарцы сыграют в Грозном с «Ахматом», а «красно-черные» примут «Оренбург» (6+).
Недавно писали, что у клубов из 63-го региона после четырех туров имеют одинаковые шансы на чемпионство.
