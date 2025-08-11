Ричмонд
В Красноярске на месяц перекроют участки улиц Вейнбаума и Карла Маркса

Ограничения необходимы для производства работ по строительству метро.

Источник: Комсомольская правда

16 августа в центре Красноярска перекроют участки улиц Вейнбаума и Карла Маркса. В администрации города сообщили, что проезжую часть сузят из-за строительства метро:

— по улице Вейнбаума от Карла Маркса, 93 (здание мэрии) до сквера «Геологов»;

— по Карла Маркса от здания на Карла Маркса, 78А до Вейнбаума.

Оба участка будут закрыты с 00:00 16 августа до 00:00 20 сентября.

С 20 сентября по 16 октября проезжую часть сузят только на Карла Маркса. Для движения откроют одну полосу налево и две направо.

Специалисты управления дорог будут регулировать движение в онлайн-режиме, перенастраивая светофоры в зависимости от ситуации на перекрестке.

Ранее мы писали, что в Красноярске прошел совместный рейд инспекторов мотовзвода полка ДПС и участковых по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами.