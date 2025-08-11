Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КрасЖД впервые применила на пешеходных переходах покрытие из резиновой крошки

Такое покрытие отличается хорошими амортизационными и противоскользящими свойствами, в зимний период оно препятствует образованию наледи.

Источник: КрасЖД

На двух пассажирских объектах Красноярской железной дороги уложено противоскользящее покрытие из резиновой крошки.

На станции Красная Сопка (Назаровский район) технология применена при ремонте пешеходного моста: новое покрытие заменило устаревший асфальт на части пролетов и ступенях лестничных сходов.

Кроме того, материал впервые использован на остановочном пункте Первомайская в черте Красноярска: покрытие из резиновой крошки появилось на одном из пяти лестничных сходов пешеходного моста, ведущего к пассажирской платформе.

Такое покрытие отличается хорошими амортизационными и противоскользящими свойствами, в зимний период оно препятствует образованию наледи. Применение нового материала в условиях сибирской погоды призвано повысить уровень комфорта пешеходов при переходе через пути.

Планируется, что после тестирования в предстоящем зимнем сезоне новая технология будет внедрена и на других пешеходных объектах Красноярской магистрали.