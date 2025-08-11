КрасЖД впервые применила на пешеходных переходах покрытие из резиновой крошки

На двух пассажирских объектах Красноярской железной дороги уложено противоскользящее покрытие из резиновой крошки.
На станции Красная Сопка (Назаровский район) технология применена при ремонте пешеходного моста: новое покрытие заменило устаревший асфальт на части пролетов и ступенях лестничных сходов.
Кроме того, материал впервые использован на остановочном пункте Первомайская в черте Красноярска: покрытие из резиновой крошки появилось на одном из пяти лестничных сходов пешеходного моста, ведущего к пассажирской платформе.
Такое покрытие отличается хорошими амортизационными и противоскользящими свойствами, в зимний период оно препятствует образованию наледи. Применение нового материала в условиях сибирской погоды призвано повысить уровень комфорта пешеходов при переходе через пути.
Планируется, что после тестирования в предстоящем зимнем сезоне новая технология будет внедрена и на других пешеходных объектах Красноярской магистрали.