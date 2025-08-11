Найден способ бороться с бактериальной резистентностью к антибиотикам

Проблему бактериальной резистентности называют еще «молчаливой пандемией», поскольку бактерий, способных противостоять действию антибиотиков, становится все больше и больше, что затрудняет лечение многих серьезных болезней, таких, например, как воспаление легких и менингит. По словам ученого, через 20−30 лет это может стать основной причиной смерти, в большей степени, чем рак.