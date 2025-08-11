Ричмонд
Найден способ бороться с бактериальной резистентностью к антибиотикам

Результаты исследования позволяют надеяться, что методика поможет в лечении воспаления оболочки мозга у людей.

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Ученые из Каролинского института провели исследование, в ходе которого нашли способ вернуть антибиотикам способность бороться с резистентными бактериями. Об этом сообщает телеканал SVT.

Опыты проводились на мышах, в организм которых занесли резистентные к пенициллину пневмококки, вызвавшие воспаление оболочки мозга. После этого животным дали антибиотик в сочетании с эндолизином, который вернул антибиотику способность бороться с вредоносными бактериями.

По словам руководителя исследования, доцента медицинской микробиологии Федерико Иовино, все подопытные животные выжили без какой-либо симптоматики. При этом ученые отметили, что фермент (эндолизин) быстро — буквально за несколько часов — попадал в мозг мыши. Результаты исследования позволяют надеяться, что эта методика позволит лечить воспаление оболочки мозга и у людей.

«Пациенты должны получить лечение в пределах двух дней и не более, в противном случае возникнут неврологические осложнения или даже случится смерть», — рассказал Иовино.

Проблему бактериальной резистентности называют еще «молчаливой пандемией», поскольку бактерий, способных противостоять действию антибиотиков, становится все больше и больше, что затрудняет лечение многих серьезных болезней, таких, например, как воспаление легких и менингит. По словам ученого, через 20−30 лет это может стать основной причиной смерти, в большей степени, чем рак.