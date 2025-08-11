Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменилось с 11 августа

С 11 по 29 августа на участке Дмитров — Савелово будут проводиться работы в будние дни с 9:30 до 14:35. Движение поездов временно приостановится, поэтому изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, а два поезда убраны из расписания. На участках Дмитров — Лобня и Яхрома — Лобня 4 электрички будут курсировать в отдельные дни ремонта.