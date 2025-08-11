Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменилось с 11 августа

Изменения в графике связаны с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров — Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.
С 11 по 29 августа на участке Дмитров — Савелово будут проводиться работы в будние дни с 9:30 до 14:35. Движение поездов временно приостановится, поэтому изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, а два поезда убраны из расписания. На участках Дмитров — Лобня и Яхрома — Лобня 4 электрички будут курсировать в отдельные дни ремонта.
— На строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская технологические «окна» запланированы на 16:17 и
Это также повлияет на график пригородных поездов, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Некоторые электрички будут отправляться раньше или позже запланированного времени, а также следовать по сокращенным маршрутам. Кроме того, ряд поездов исключен из расписания.
Ранее стало известно, что к 2030 году рельсовый каркас Москвы будет состоять из 22 линий и свыше 500 станций, а протяженность путей составит 965 километров.