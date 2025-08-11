Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменилось с 11 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменился с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Изменения в графике связаны с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров — Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.

С 11 по 29 августа на участке Дмитров — Савелово будут проводиться работы в будние дни с 9:30 до 14:35. Движение поездов временно приостановится, поэтому изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, а два поезда убраны из расписания. На участках Дмитров — Лобня и Яхрома — Лобня 4 электрички будут курсировать в отдельные дни ремонта.

— На строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская технологические «окна» запланированы на 16:17 и 30—31 августа с 23:30 до 5:30, на период которых будет временно закрываться движение по 1 пути, — сказано в сообщении.

Это также повлияет на график пригородных поездов, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Некоторые электрички будут отправляться раньше или позже запланированного времени, а также следовать по сокращенным маршрутам. Кроме того, ряд поездов исключен из расписания.

Ранее стало известно, что к 2030 году рельсовый каркас Москвы будет состоять из 22 линий и свыше 500 станций, а протяженность путей составит 965 километров.