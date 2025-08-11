Выявлены биомаркеры развития инсулиновой невосприимчивости в клетках мозга

Профессор Шюрман и ее коллеги предположили, что подобные сведения можно получить, отслеживая то, как меняются свойства крови пациентов при развитии у них проблем с реакцией клеток мозга на инсулин. Биологи заручились поддержкой 80 здоровых пациентов и аналогичного числа носителей инсулиновой невосприимчивости, собрали образцы крови и сопоставили, как различался уровень активности генов в их клетках.