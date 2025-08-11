На 80-м году жизни скончался музыкальный критик и журналист Дмитрий Ухов

Карьера Ухова в музыкальной журналистике началась еще в 1960-х. Он работал на радио «Юность», публиковался в аудиожурнале «Клуб и художественная самодеятельность», а с 1993 года занимался организацией фестиваля «Альтернатива». Среди медиа, с которыми сотрудничал Ухов — «Коммерсантъ», «Еженедельный журнал», радио «Культура» и портал «Джаз. Ру», где он вел авторскую колонку «Санитар леса», сообщает Газета.ru.