На 80-м году жизни скончался музыкальный критик и журналист Дмитрий Ухов

10 августа не стало Дмитрия Ухова — легендарного музыкального критика и продюсера.

10 августа не стало Дмитрия Ухова — легендарного музыкального критика и продюсера. Московский журналист, родившийся 15 июля 1946 года, ушел из жизни на 80-м году.

Информацию о кончине подтвердил композитор Антон Батагов кратким сообщением в соцсетях: «Умер Дмитрий Ухов. Никаких слов сейчас нет. Горе». По данным СМИ, в последние годы здоровье Ухова серьезно ухудшилось — прогрессировали проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом.

Карьера Ухова в музыкальной журналистике началась еще в 1960-х. Он работал на радио «Юность», публиковался в аудиожурнале «Клуб и художественная самодеятельность», а с 1993 года занимался организацией фестиваля «Альтернатива». Среди медиа, с которыми сотрудничал Ухов — «Коммерсантъ», «Еженедельный журнал», радио «Культура» и портал «Джаз. Ру», где он вел авторскую колонку «Санитар леса», сообщает Газета.ru.