Состоятельные россияне назвали суммы для нормальной жизни

Фактический медианный доход участников опроса — 180 тысяч рублей на человека. При этом только четверть респондентов зарабатывает выше порога «богатства». Многие сравнивают себя не со средним уровнем в стране, а с окружением внутри своего доходного сегмента, что снижает самооценку: лишь 10% отнесли себя к «верхушке» общества.