Состоятельные россияне назвали суммы для нормальной жизни

Россияне из верхних 10% по доходам полагают, что для нормальной жизни требуется в среднем 250 тысяч рублей на одного члена семьи в месяц, а для богатой — 500 тысяч. Такие данные приводит исследование Высшей школы экономики, посвященное самоощущению обеспеченных граждан. Результатами поделились в Forbes.
Фактический медианный доход участников опроса — 180 тысяч рублей на человека. При этом только четверть респондентов зарабатывает выше порога «богатства». Многие сравнивают себя не со средним уровнем в стране, а с окружением внутри своего доходного сегмента, что снижает самооценку: лишь 10% отнесли себя к «верхушке» общества.
Главные признаки высокого статуса для состоятельных россиян — элитная недвижимость (64%), автомобили премиум-класса (55%) и поездки за границу (51%). Также важны дизайнерская одежда и аксессуары, дорогие часы и украшения, рестораны высокого класса и современная техника. Около трети считают показателем статуса возможность свободно распоряжаться своим временем.
Авторы исследования отмечают, что обеспеченные россияне не склонны к демонстративному потреблению: реальные покупки не всегда совпадают с представлениями о статусных товарах. В случае падения доходов в первую очередь сокращаются траты на предметы роскоши, технику, путешествия и развлечения, но не на качество товаров и услуг.