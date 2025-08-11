Ричмонд
Синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси

Синоптики сказали белорусам, когда похолодает ночью до +6 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 августа, в среду, в стране ожидается переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен слабый туман. Ветер будет преобладать неустойчивый, а днем по северо-востоку окажется порывистым. Ночью температура воздуха составит от +6 до +13 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +26 градусов. По юго-западной части Беларуси воздух прогреется до +28 градусов.

В четверг, 14 августа, будет малооблачно и без осадков. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется неустойчивый. В ночные часы прогнозируется от +6 до +13 градусов, днем — от +20 до +27 градусов. По юго-западной части страны будет до +29 градусов.