Синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, 13 августа, в среду, в стране ожидается переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен слабый туман. Ветер будет преобладать неустойчивый, а днем по северо-востоку окажется порывистым. Ночью температура воздуха составит от +6 до +13 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +26 градусов. По юго-западной части Беларуси воздух прогреется до +28 градусов.