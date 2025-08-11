В Дагестане начался сбор урожая для производства вина

В течение ближайших недель дагестанские виноградари приступят к сбору красных сортов. В планах винодельни — переработать весь урожай в оптимальные сроки, до октября этого года. «Мы полностью готовы к переработке и ожидаем хороший урожай. Непогода не повлияла на график работ и качество винограда. Все службы и производственные мощности работают в штатном режиме и готовы стартовать сезон», — отметил Алиев.