В Дагестане начался сбор урожая для производства вина

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сбор винограда для производства вина стартовал в самом южном регионе России — Дагестане, сообщил РИА Новости главный винодел «Дербент Вино» Шамиль Алиев.
«В Дагестане стартовал сбор винограда. Несмотря на вчерашнюю непогоду в регионе, в частности в Дербенте — сильный ливень и порывы ветра до 20 м/с, резкое понижение температуры, после многомесячной жары — виноградники не пострадали, а качество ягоды осталось на высоком уровне», — рассказал винодел.
По его словам, начинают сбор, как правило с белых сортов, на винодельне первыми будут — бианка и августин. Это раннеспелые сорта, которые достигают уровня сладости и зрелости раньше остальных — из них получаются свежие, ароматные вина с ярким характером.
В течение ближайших недель дагестанские виноградари приступят к сбору красных сортов. В планах винодельни — переработать весь урожай в оптимальные сроки, до октября этого года. «Мы полностью готовы к переработке и ожидаем хороший урожай. Непогода не повлияла на график работ и качество винограда. Все службы и производственные мощности работают в штатном режиме и готовы стартовать сезон», — отметил Алиев.
«Дербент Вино» выпускает продукцию из винограда, выращенного в Дагестанской винодельческой зоне. Виноградники компании занимают площадь более 1500 гектаров, что позволяет использовать в производстве только собственный виноград и гарантировать контроль качества на всех этапах. В год компания производит 10 миллионов бутылок винодельческой продукции. Продуктовый портфель включает линейки игристых и тихих вин, которые представлены во всех регионах России.