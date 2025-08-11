Температура воздуха в Ростовской области понизится до +7 градусов

Дневная температура воздуха в Ростовской области в ближайшее время кардинально не изменится и местами будет достигать +25−30 градусов. По ночам при этом похолодает, в отдельных районах ожидается до +7. Такой прогноз опубликовали синоптики Ростовского гидрометцентра.
В частности, ночное снижение температуры воздуха уже отмечалось в ночь с 10 на 11 августа. Теперь в ночь на 12 число в среднем прогнозируют +15−20 градусов, по северу области — до +9. В ночь на 13 августа будет +13−18, местами до +7.
При этом во вторник в отдельных территориях возможны кратковременные дожди, а среда пройдет без осадков.
