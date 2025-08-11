Эксперт оценил вероятность угрозы от человекоподобных роботов

По словам Линь Дэгана, их предприятие является одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством и продажей реалистичных человекоподобных роботов. «Искусственные люди» компании в основном используются в сфере услуг, в частности, в розничной торговле. Они применяются в различных сервисных организациях для встречи гостей, проведения экскурсий и консультаций, а также для привлечения клиентов в розничные магазины. Данные роботы также могут подсоединяться к большим языковым моделям.