В США определили самую уродливую собаку в мире

Организаторы отмечают, что конкурс проводится почти полвека. Это не способ унизить питомцев, напротив: событие доказывает, что породистость не определяет ценность животного. Состязание призвано показать особую, нестандартную красоту собак, а также привлечь внимание к теме усыновления животных из приютов и спасения их из плохих условий содержания.