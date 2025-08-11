Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США определили самую уродливую собаку в мире

Хозяйка питомца, Шэннон Найман, получила 5 тысяч долларов (примерно 400 тысяч рублей) и право гордиться необычным титулом своего любимца.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
12

Собака по кличке Петунья стала победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире», который прошел на ярмарке округа Сонома в Санта-Розе, штат Калифорния, США. Фотографиями участников поделились в издании CBS News.

Организаторы отмечают, что конкурс проводится почти полвека. Это не способ унизить питомцев, напротив: событие доказывает, что породистость не определяет ценность животного. Состязание призвано показать особую, нестандартную красоту собак, а также привлечь внимание к теме усыновления животных из приютов и спасения их из плохих условий содержания.

Многие участники были когда-то спасены из приютов или щенячьих ферм, и теперь показывают, как может измениться жизнь питомца после обретения дома. Организаторы называют конкурс «праздником красоты, самобытности и гордости».