Новичок ХК «Лада» из Канады Уильям Дюфур рассказал о планах на предстоящий сезон

23-летний форвард присоединился к тольяттинцам этим летом. С ним подписали одностороннее соглашение на сезон.
Напомним, Уильям Дюфур родился в Квебеке. Начинал в местных чемпионатах. 19 января 2023 года дебютировал в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» против «Бостон Брюинз». Команда канадца уступила со счетом 1:4, а нападающий сыграл 7 минут.
Плюс выступал за «Бриджпорт» и «Колорадо Иглз» в АХЛ. В 12 матчах заработал четыре результативных балла (одна шайба и три ассиста). Также в 2022 году брал золото молодежного чемпионата мира с «кленовыми».
«Я здесь, чтобы помочь “Ладе” побеждать. Мы будем стараться изо всех сил выиграть как можно больше игр. Можем попасть в плей-офф в новом сезоне», — приводит слова Дюфура пресс-служба «автозаводцев».
Ранее сообщали, что волжане сразятся с «Адмиралом» из Владивостока в первом матче Кубка Минска 11 августа (6+).
