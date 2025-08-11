В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией;содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;неоднократная пропаганда или публичная демонстрация нацистской и экстремисткой символики;неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;убийство;развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; в отношении двух или более лиц;вовлечение детей в проституцию и организация их участия в ней;создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и привлечение их к изготовлению такой продукции;групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;организация незаконной миграции;любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.