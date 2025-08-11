В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы.
«Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан президентом Владимиром Путиным», — говорится в заявлении.
Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства состоит из более чем 80 пунктов, среди которых:
публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией;содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;неоднократная пропаганда или публичная демонстрация нацистской и экстремисткой символики;неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;убийство;развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; в отношении двух или более лиц;вовлечение детей в проституцию и организация их участия в ней;создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и привлечение их к изготовлению такой продукции;групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;организация незаконной миграции;любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.
Отмечается, что действие закона не распространяется на россиян, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.