«С вас 500 рублей»: красноярцы жалуются на уличных фотографов-разводил

На это обратил внимание телеграм-канал «Крск, дай подушнить!».
По словам горожан, схема выглядит так: на проспекте Мира и других центральных локациях к прохожим подходят молодые люди с камерами и просят разрешения их сфотографировать. После нескольких кадров они предлагают перекинуть снимки и просят «донат» или «благодарность». Если сумма оказывается, по их мнению, слишком маленькой, тон разговора резко меняется.
«Друг протянул сто рублей, больше налички не было. А вот после этого девушка [фотограф] переменилась в лице и начала уже говорить с наездом, что фотосессии у нее от 500 рублей, и отблагодарить полагается также суммой от 500», — приводит телеграм-канал рассказ одной из девушек.
Как отмечают очевидцы, по выходным можно встретить до 30 таких фотографов. В комментариях к посту пользователи сообщают, что среди них есть и подростки 14−15 лет, а сама схема напоминает сетевую структуру, где молодежь нанимают через объявления.
Newslab действительно нашел на популярном сайте объявлений вакансии «уличного фотографа без опыта от 14 лет». Работодатель обещает ставку от 300 рублей в час, сам дает профессиональную технику и проводит обучение. Красноярцы уверены, что подростков учат нечестному способу заработка, а потом забирают процент.
Многие, как отмечается в посте, платят из-за чувства неловкости, однако качество снимков часто оставляет желать лучшего. Некоторые рассказали, что в итоге отдавали за такие фотосессии до 1400 рублей.