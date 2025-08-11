«С вас 500 рублей»: красноярцы жалуются на уличных фотографов-разводил

«Друг протянул сто рублей, больше налички не было. А вот после этого девушка [фотограф] переменилась в лице и начала уже говорить с наездом, что фотосессии у нее от 500 рублей, и отблагодарить полагается также суммой от 500», — приводит телеграм-канал рассказ одной из девушек.