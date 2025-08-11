Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
В 9.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,8 тысяч автомобилей.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.