Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

Очередь автомобилей у Крымского моста выросла до 2,1 тысячи.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

В 9.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,8 тысяч автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.