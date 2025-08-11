Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.