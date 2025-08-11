Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем строительство важнейших для города объектов — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. Завершается корректирование проектной документации, и мы планируем достроить обе больницы до конца следующего года; параллельно занимаемся подбором медицинского персонала. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.

По словам Развожаева, открытие этих учреждений повлечет серьезные изменения во всей системе здравоохранения города. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов.

Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.

Больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера возводятся в районе Камышового шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.

Узнать больше по теме
Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше