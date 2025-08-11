Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

«Мы продолжаем строительство важнейших для города объектов — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. Завершается корректирование проектной документации, и мы планируем достроить обе больницы до конца следующего года; параллельно занимаемся подбором медицинского персонала. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.