Корейские айдолы хотят записать коллаборацию с «Сигма бой»

Южнокорейская женская K-pop-группа YOUNG POSSE, выступающая в рамках концертного тура в России, рассказала о планах записать совместный трек с авторами популярной песни «Сигма бой» — 12-летней Марией Янковской и певицы Betsy (Светланой Чертищевой).
9 августа коллектив дал концерт на фестивале «MTC Live лето» в Лужниках, а 10 августа — на площадке A2 в Санкт-Петербурге. Говоря о будущих гастролях в России, участницы отметили, что конкретных дат пока нет, но они хотели бы вернуться при первой возможности.
Лидер группы Чон Сонхе в комментарии ТАСС поблагодарила поклонников за теплый прием: многие зрители приехали из отдаленных регионов, чтобы попасть на концерт. По словам солистки, это растрогало артисток: они почувствовали себя счастливыми.
Группа дебютировала 18 октября 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese и исполняет музыку в стилях хип-хоп и R&B. В составе — Чон Сонхе, Ви енджон, Джиана (Но Джихен), Ким Доын и Хан Джиын.