Корейские айдолы хотят записать коллаборацию с «Сигма бой»

9 августа коллектив дал концерт на фестивале «MTC Live лето» в Лужниках, а 10 августа — на площадке A2 в Санкт-Петербурге. Говоря о будущих гастролях в России, участницы отметили, что конкретных дат пока нет, но они хотели бы вернуться при первой возможности.