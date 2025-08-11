Ричмонд
В Башкирии в ДТП пострадала семья с двумя детьми

Семья разбилась в аварии в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамском районе Башкирии 9 августа семья с двумя детьми стала жертвой ДТП. Об этом в своем тг-канале сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

По его словам, в больницу Нефтекамска была госпитализирована семья из четырех человек. Родители и 9-летний ребенок находятся в реанимации, а 17-летний подросток, по оценкам врачей, пребывает в состоянии средней тяжести. Сейчас он госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Вся семья прошла телемедицинскую консультацию с республиканскими и федеральными специалистами.

Напомним, что на дорогах Башкирии в эти выходные, 10 августа, произошло еще одно ДТП в Баймакском районе, где погиб один человек, еще двое пострадавших сейчас проходят лечение в травматологическом отделении городской больницы Сибая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.