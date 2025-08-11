В Башкирии в ДТП пострадала семья с двумя детьми

По его словам, в больницу Нефтекамска была госпитализирована семья из четырех человек. Родители и 9-летний ребенок находятся в реанимации, а 17-летний подросток, по оценкам врачей, пребывает в состоянии средней тяжести. Сейчас он госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Вся семья прошла телемедицинскую консультацию с республиканскими и федеральными специалистами.