В Усть-Куте простятся с бойцом СВО Андреем Серовым

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Серов из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащего не стало 21 августа 2024 года.
— Андрей Владимирович пал при выполнении боевых задач в возрасте 36 лет. Прощание с героем состоится 12 августа 2025 года в ритуальном зале, — говорится в сообщении администрации.
Близкие защитника Отечества не могли проводить его в последний путь почти год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Дмитрий Сулима из Тулунского района героически погиб в зоне СВО. Прощание с ним состоится 12 августа.