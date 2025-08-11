Ричмонд
В Усть-Куте простятся с бойцом СВО Андреем Серовым

Военнослужащий пал во время выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Серов из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащего не стало 21 августа 2024 года.

— Андрей Владимирович пал при выполнении боевых задач в возрасте 36 лет. Прощание с героем состоится 12 августа 2025 года в ритуальном зале, — говорится в сообщении администрации.

Близкие защитника Отечества не могли проводить его в последний путь почти год.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Дмитрий Сулима из Тулунского района героически погиб в зоне СВО. Прощание с ним состоится 12 августа.