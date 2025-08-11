Романы, ведущие по следу: шесть захватывающих детективных циклов

Если вы обожаете читать, но не хотите каждый раз ломать голову, какую книгу взять с полки, отличным вариантом станет серия одного автора. Специально для «Вечерней Москвы» автор канала «Ищу книгу на конец света» Мария Стельмах рассказала о популярных детективных циклах.
Серия Питера Боланда.
Что входит.
«Убийства и кексики» «Убийства в пляжных домиках».
О чем.
В центре историй Питера Боланда три героини — пожилые Фиона, Сью и Дэйзи. Женщины работают в благотворительном магазине и ведут довольно размеренную жизнь, в которую входят посиделки с чашкой кофе по вторникам и прогулки по милым улицам Саутборна. Но однажды их спокойный распорядок нарушает новость об убийстве любимой клиентки. Не доверяя полицейским, старушки начинают собственное расследование.
Их детективные приключения продолжаются во второй части серии. На этот раз Фиона, Сью и Дэйзи берутся расследовать загадочное убийство старика Малкольма Крейни, сгоревшего в собственном доме.
Кому понравится.
Любителям жанра «уютный детектив» и неспешных вдумчивых расследований в духе Агаты Кристи.
Серия Ли Мэя про профайлера Фан Му.
Что входит.
«Седьмой читатель» «Профайлер» «Ящик Скиннера» «Клинок молчания» «Тень мертвеца. Последнее дело Фан Му».
О чем.
Фан Му — студент-криминалист, обладающий удивительным навыком к профайлингу и раскрытию преступлений. В серию о криминалисте входят пять романов. В каждой книге профайлер сталкивается со сложными делами, но всегда расследует их, максимально вживаясь в роль преступника. Идеальное сочетание «Молчания ягнят» Тодда Харриса и «Внутри убийцы» Майка Омера.
Что почитать в отпуске.
Кому понравится.
Поклонникам захватывающих историй про профайлинг.
Серия Юсси Адлер-Ольсена.
Что входит.
«Женщина в клетке» «Охотники на фазанов» «Тьма в бутылке» «Журнал 64» «Эффект Марко» «Без предела» «Селфи» «Жертва 2117» «Хлорид натрия» «Запертый» (книга еще не вышла на русском языке).
О чем.
Комиссар Карл Мерк и его помощник Асад работают в специальном подразделении полиции — «Отделе Q». Оба занимаются расследованием нераскрытых дел, лежащих в архивах.
Первый роман серии «Женщина в клетке» вышел в 2007 году. Сюжет рассказывает о депутате Фолькетинге Мереде. Уже несколько лет женщину считают мертвой, однако Карл Мерк берется за дело в надежде найти пропавшую живой.
Кому понравится.
Тем, кто видел фильмы или сериал про «Отдел Q», остался в восторге от экранизаций, но до сих пор не познакомился с первоисточником.
Серия книг Жоэля Диккера о Маркусе Гольдмане.
Что входит.
«Правда о деле Гарри Квеберта» «Книга Балтиморов» «Дело Аляски Сандерс».
О чем.
Молодой романист Маркус Гольдман, оказавшись в творческом кризисе, приезжает к своему учителю Гарри Квеберту. Вскоре Гарри обвиняют в убийстве 15-летней девочки. Преступление произошло 33 года назад. Но Маркус не верит в виновность друга и начинает собственное расследование.
Книги Диккера про Маркуса Гольдмана сочетают в себе детектив и семейную драму. Преступления есть только в романах «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Дело Аляски». «Книга Балтиморов» посвящена прошлому главного героя и раскрывает его с новой для читателя стороны, поэтому стоит начинать знакомство с серией именно с этого романа, чтобы влюбиться в персонажа.
Кому понравится.
Если вы любите книги со смыслом, где, помимо детективной части, есть линия, связанная с жизнью главного героя.
«Дублинский отдел убийств» Таны Френч.
Что входит.
«В лесу» «Сходство» «Фейтфул-Плейс» «Ночь длиною в жизнь» «Брокен-Харбор» «Тайное место» «Тень за спиной».
О чем.
Книги об элите ирландской полиции. Несмотря на то, что романы входят в одну серию, каждый из них можно читать по отдельности. Повествование ведется от лица одного человека — то детектива, то его напарника, то соперника. При этом упоминается о предыдущих делах, но вскользь, чтобы читатель, если того захочет, смог познакомиться с другими детективами. Но все же порядок лучше не нарушать, ведь главные герои прошлых романов в следующих тоже появляются.
Кому понравится.
Если вы любите долгие серии и готовы на месяцы погрузиться в мир одного автора, ведь каждая книга Таны Френч по объему немаленькая.
Серия Эвы Гарсиа Свэнс де Уртури.
Что входит.
«Жало белого города» «Водные ритуалы» «Корни ненависти» «Черный часослов».
О чем.
Серия об инспекторе Унаи Лопесе де Айяле по прозвищу Кракен. Каждый роман — это не только детективное расследование, но и уникальный экскурс в историю. Действия книг связаны с прошлым Страны Басков. Кстати, серия книг настолько популярна в Испании, что по мотивам романов даже водят экскурсии в городе Витория.
Кому понравится.
Тем, кто предпочитает сюжеты на стыке романов «Имя Розы» Умберто Эко и «Код Да Винчи» Дэна Брауна.
Ранее Мария Стельмах специально для «Вечерней Москвы» собрала восемь произведений, которые стоит почитать в конце лета.