Романы, ведущие по следу: шесть захватывающих детективных циклов

Книги об элите ирландской полиции. Несмотря на то, что романы входят в одну серию, каждый из них можно читать по отдельности. Повествование ведется от лица одного человека — то детектива, то его напарника, то соперника. При этом упоминается о предыдущих делах, но вскользь, чтобы читатель, если того захочет, смог познакомиться с другими детективами. Но все же порядок лучше не нарушать, ведь главные герои прошлых романов в следующих тоже появляются.