Средний размер автокредита в Ростовской области увеличился на 33%

В первом полугодии средний размер займа на покупку автомобиля в Ростовской области составил 1,2 млн рублей. Это на 33% выше показателя аналогичного периода 2024 года. А всего за этот период дончане взяли почти 1,5 тысячи автокредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Такие данные предоставили аналитики Сбера.
Отмечается, что рост интереса был постепенным. Пик активности пришелся на апрель и июнь, когда было заключено рекордное количество сделок — по 360 кредитных договоров ежемесячно. Увеличение средней суммы займов связано главным образом с изменением предпочтений клиентов, которые стали отдавать предпочтение более дорогим маркам автомобилей.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба банка.
— Рынок автокредитования в Ростовской области демонстрирует положительную динамику. Мы наблюдаем уверенный рост спроса на покупку автомобилей с привлечением заемных средств, а также увеличение суммы среднего кредита. Это свидетельствует о восстановлении потребительской активности жителей, — поделился заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.