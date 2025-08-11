Средний размер автокредита в Ростовской области увеличился на 33%

В первом полугодии средний размер займа на покупку автомобиля в Ростовской области составил 1,2 млн рублей. Это на 33% выше показателя аналогичного периода 2024 года. А всего за этот период дончане взяли почти 1,5 тысячи автокредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Такие данные предоставили аналитики Сбера.