Поезд «Таганрог-Симферополь» усилен четырьмя купе до 17 сентября

Согласно опубликованной информации, четыре купейных вагона добавлены к составу, отправляющемуся из Симферополя, с 10 августа по 17 сентября. В обратном направлении из Таганрога дополнительные купе будут курсировать с 11 августа по 18 сентября.
Плацкартный вагон включен в расписание двумя периодами: с 12 по 26 августа и с 3 по 17 сентября из Симферополя, а также с 13 по 27 августа и с 4 по 18 сентября из Таганрога.
Пассажирский состав «Таврия» курсирует через день и проходит через Ростов-на-Дону. Отправление из Таганрога происходит в 10:55 с остановкой на станции Первомайская в Ростове (11:59 — 12:33). Прибытие в Симферополь на следующие сутки в 6:00.
В обратном направлении поезд покидает Симферополь в 13:30. На следующий день он останавливается на станции Ростов-Главный (пригородный вокзал) с 04:35 до 05:04 и прибывает в Таганрог в 6:15.