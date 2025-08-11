В красноярском микрорайоне Тихие Зори резервируют землю под новую дорогу

В Красноярске нашли подрядчика для проектирования первого этапа новой дороги в микрорайоне Тихие Зори. В городском департаменте транспорта сообщили, что разрабатывать документацию будет компания «Горизонт».
Стоимость заключенного контракта — 31,6 миллиона рублей. Фирма должна создать информационную модель объекта, выполнить полный комплекс инженерных изысканий и другое. Все работы необходимо выполнить до конца декабря 2025 года.
Границы проектирования: от детского сада № 107 на улице Лесников, 29, до примыкания с переулком Уральский. Общая протяженность дороги — 690 метров.
Проект должен предусмотреть четыре полосы движения по Лесников и две на Уральской.
