Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском микрорайоне Тихие Зори резервируют землю под новую дорогу

Стоимость заключенного контракта — 31,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске нашли подрядчика для проектирования первого этапа новой дороги в микрорайоне Тихие Зори. В городском департаменте транспорта сообщили, что разрабатывать документацию будет компания «Горизонт».

Стоимость заключенного контракта — 31,6 миллиона рублей. Фирма должна создать информационную модель объекта, выполнить полный комплекс инженерных изысканий и другое. Все работы необходимо выполнить до конца декабря 2025 года.

Границы проектирования: от детского сада № 107 на улице Лесников, 29, до примыкания с переулком Уральский. Общая протяженность дороги — 690 метров.

Проект должен предусмотреть четыре полосы движения по Лесников и две на Уральской.

Ранее мы писали, что в центре Красноярска перекроют участки улиц Вейнбаума и Карла Маркса. В мэрии уточнили, что проезжую часть сузят из-за строительства метро.