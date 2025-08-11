Сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Согласно прогнозу, северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере прогнозируются сильные дожди, в отдельных регионах град, шквал.
Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков.
Тем не менее по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке — туман.
На большей части страны ожидается небольшое понижение температур:
- на западе ночью до +13…+18, днем до +23…+31 градуса;
- на северо-западе ночью до +8…+20, днем до +18…+28 градусов;
- на севере ночью до +10…+17, днем до +18…+23 градусов;
- на юге ночью до +13…+23, днем до +27…+37 градусов.
В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается.