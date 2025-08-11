Ричмонд
Сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 12—14 августа. В ряде регионов ожидаются осадки, местами сильные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Nur.kz

Согласно прогнозу, северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере прогнозируются сильные дожди, в отдельных регионах град, шквал.

Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков.

Тем не менее по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке — туман.

На большей части страны ожидается небольшое понижение температур:

  • на западе ночью до +13…+18, днем до +23…+31 градуса;
  • на северо-западе ночью до +8…+20, днем до +18…+28 градусов;
  • на севере ночью до +10…+17, днем до +18…+23 градусов;
  • на юге ночью до +13…+23, днем до +27…+37 градусов.

В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается.