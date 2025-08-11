Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф за маты болельщиков получил воронежский ФК «Факел»

Неподобающее поведение футбольных фанатов аукнулось воронежскому клубу «Факел» штрафом.

Наказание «огнеопасные» получили от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Пресс-служба РФС сообщает, что решение было принято на заседании 7 августа. Штраф в размере 15 тысяч рублей ФК заплатит из-за болельщиков, которые на последнем матче с саратовским «Соколом» скандировали матерные кричалки.

КДК также вынес «Факелу» предупреждение за необеспечение условий проведения встречи.

Ранее «МК в Воронеже» рассказывал, что «Факел» презентовал форму в ретростиле для Кубка России.