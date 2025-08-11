Штраф за маты болельщиков получил воронежский ФК «Факел»

Наказание «огнеопасные» получили от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
Пресс-служба РФС сообщает, что решение было принято на заседании 7 августа. Штраф в размере 15 тысяч рублей ФК заплатит из-за болельщиков, которые на последнем матче с саратовским «Соколом» скандировали матерные кричалки.
КДК также вынес «Факелу» предупреждение за необеспечение условий проведения встречи.
