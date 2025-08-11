Федеральные клиники России оценят эффективность онкопрепаратов

10 лет назад в России был запущен механизм клинической апробации. Он позволяет в реальных условиях оценивать эффективность новейших методов диагностики, лечения и реабилитации. Клиническая апробация стала важным промежуточным этапом между регистрацией новых медицинских технологий и их широким внедрением в систему здравоохранения. Она помогает понять, насколько инновационные решения применимы в практике, и формирует основание для их последующего включения в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи. Примерно треть методик лечения, прошедших апробацию за все это время, были включены в клинические рекомендации для врачей. В их числе препараты для иммунотерапии, лекарства от гепатита С, спинальной мышечной атрофии, муковисцидоза и многих других заболеваний. В 2025 году стартует новая волна клинической апробации, охватывающая ключевые медицинские направления, включая онкологию. Особая роль отводится федеральным медицинским центрам — подробнее в материале «Газеты.Ru».