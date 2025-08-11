Дзюба и Песьяков — в топе РПЛ по двум показателям по итогам четвертого тура РПЛ

Стало известно, по каким параметрам футболисты «Акрона» и «Крыльев Советов» стали первыми в чемпионате.
В четвертом туре Премьер-лиги «красно-черные» разошлись ничьей с махачкалинским «Динамо», а «зелено-бело-синие» с калининградской «Балтикой». Обе встречи завершились со счетом 1:1 (6+).
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба победил в 20 единоборствах, а вратарь самарцев Сергей Песьяков отбил пять ударов балтийцев. Форвард «молодых и звонких» стал лидером по своему показателю. Голкипер «КС» делит первую строчку с Александром Дегтяревым из «Сочи», сообщает «РУСТАТ».
Ранее подробно рассказывали, как прошел четвертый тур у клубов из 63-го региона.
