Правительство Молдовы отклонило заявки трех компаний на проведение национальных праздников: 8,3 миллиона леев бюджетных денег дадут «кому надо»

Компании соответствовали всем критериям для участия в тендере.

Источник: Комсомольская правда

На 8,3 миллиона леев бюджета на празднование Дня независимости Молдовы и «Лимба ноастрэ» правительство не усмотрело достойных.

Компании Media Show Grup (оферта на 5,59 миллиона леев), Nova Event Solutions (5,59 миллиона) и DVV-Show (8,26 миллиона) хоть и соответствовали всем критериям для участия в тендере, но все три оферты отклонены, поскольку Госканцелярии «невозможно провести справедливое сравнение представленных предложений».

Переводя с бюрократического на человеческий — 8,3 миллиона леев должны достаться «кому надо», а не абы кому, уточняет romania_ru.