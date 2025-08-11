Самарская область заняла 6 место в ПФО по зарплатам в добыче сырья

В первом полугодии в Приволжском федеральном округе (ПФО) работодатели разместили 31,4 тысячи вакансий в сфере добычи сырья. Это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает HH.ru.
Больше всего вакансий оказалось в Башкортостане — 23% от общего числа предложений. На втором месте по количеству вакансий оказался Татарстан с 12% доли рынка и 3,9 тысячи рабочих мест.
Самарская область заняла третье место с 3,5 тысячами вакансий, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.
Средняя зарплата в этой отрасли в ПФО за январь-июль 2025 года составила 93 тысячи рублей (по медиане), увеличившись всего на 1% по сравнению с прошлым годом.
Самые высокие зарплаты у специалистов в добыче сырья предлагают в Башкортостане — 155,9 тысячи рублей, на втором месте — Оренбургская область с 108,9 тысячи рублей, третье — Пермский край с 91,3 тысячи рублей.
Самарская область оказалась на шестом месте с медианной зарплатой 84,4 тысячи рублей, которая за год снизилась на 10%.
