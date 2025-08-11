Отремонтированная дорога в Снеговой Пади оказалась заужена на половину полосы

Это означает, что во время дождей вода не будет попадать в канализацию, что приведёт к подтоплению дороги. Так как вокруг решёток оставили ямы, скапливающаяся дождевая вода будет размывать и углублять их, что сделает полосу движения непригодной для транспорта. Проезжая часть из-за некачественных отверстий ливнёвки уже фактически заужена на полметра, так как канализационные решётки слишком выступают над асфальтом. Из-за препятствий на правой полосе проезжей части дорога в одну сторону стала однополосной.