Отремонтированная дорога в Снеговой Пади оказалась заужена на половину полосы

Это означает, что во время дождей вода не будет попадать в канализацию, что приведёт к подтоплению дороги. Так как вокруг решёток оставили ямы, скапливающаяся дождевая вода будет размывать и углублять их, что сделает полосу движения непригодной для транспорта. Проезжая часть из-за некачественных отверстий ливнёвки уже фактически заужена на полметра, так как канализационные решётки слишком выступают над асфальтом. Из-за препятствий на правой полосе проезжей части дорога в одну сторону стала однополосной.
Напоминаем, что организация ремонта дорог в Снеговой Пади тоже вызывала нарекания у местных жителей: автомобильный трафик в микрорайоне чрезмерно высок (отчасти из-за дефицита автобусов на местных маршрутах общественного транспорта), и ремонт главной магистрали следовало бы, по мнению горожан, проводить поздним вечером, когда загруженность дороги минимальна. Скорость движения транспорта по микрорайону в период проведения работ достигала одного километра в час.