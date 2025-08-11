Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 78-м году жизни скончался музыкант группы The Rolling Stones Бобби Уитлок

10 августа в своем доме в Техасе скончался 77-летний Роберт «Бобби» Уитлок — мультиинструменталист и автор песен, наиболее известный по работе с легендарными коллективами.

10 августа в своем доме в Техасе скончался 77-летний Роберт «Бобби» Уитлок — мультиинструменталист и автор песен, наиболее известный по работе с легендарными коллективами. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Уроженец Мемфиса начал профессиональную деятельность еще в юном возрасте. Пик его карьеры пришелся на сотрудничество с супергруппой Derek and the Dominos, основанной Эриком Клэптоном в 1970 году. Параллельно Уитлок участвовал в записи культовых альбомов: All Things Must Pass Джорджа Харрисона (1970) и Exile on Main St. The Rolling Stones (1972).

Несмотря на распад Derek and the Dominos после единственного студийного релиза Layla and Other Assorted Love Songs (1970), вызванный в том числе личными проблемами Клэптона, музыканты продолжали эпизодически работать вместе. Уитлок также выпустил два сольных альбома: Bobby Whitlock (1972) и Raw Velvet (1972).

В последующие годы артист периодически появлялся на телевидении, совмещая музыкальную деятельность с работой ведущего. Его вклад в развитие рок-музыки второй половины XX века остается значительным.