На 78-м году жизни скончался музыкант группы The Rolling Stones Бобби Уитлок

10 августа в своем доме в Техасе скончался 77-летний Роберт «Бобби» Уитлок — мультиинструменталист и автор песен, наиболее известный по работе с легендарными коллективами. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.
Уроженец Мемфиса начал профессиональную деятельность еще в юном возрасте. Пик его карьеры пришелся на сотрудничество с супергруппой Derek and the Dominos, основанной Эриком Клэптоном в 1970 году. Параллельно Уитлок участвовал в записи культовых альбомов: All Things Must Pass Джорджа Харрисона (1970) и Exile on Main St. The Rolling Stones (1972).
Несмотря на распад Derek and the Dominos после единственного студийного релиза Layla and Other Assorted Love Songs (1970), вызванный в том числе личными проблемами Клэптона, музыканты продолжали эпизодически работать вместе. Уитлок также выпустил два сольных альбома: Bobby Whitlock (1972) и Raw Velvet (1972).
В последующие годы артист периодически появлялся на телевидении, совмещая музыкальную деятельность с работой ведущего. Его вклад в развитие рок-музыки второй половины XX века остается значительным.