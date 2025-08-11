На 78-м году жизни скончался музыкант группы The Rolling Stones Бобби Уитлок

Уроженец Мемфиса начал профессиональную деятельность еще в юном возрасте. Пик его карьеры пришелся на сотрудничество с супергруппой Derek and the Dominos, основанной Эриком Клэптоном в 1970 году. Параллельно Уитлок участвовал в записи культовых альбомов: All Things Must Pass Джорджа Харрисона (1970) и Exile on Main St. The Rolling Stones (1972).