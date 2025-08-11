В Ростове почтили память жертв массового расстрела в Змиевской балке

Донской глава напомнил, что в начале августа 1942 года немцы заставили пленных вырыть большие ямы и рвы, а 9 августа объявили о сборе еврейского населения «для переселения в особый район». Утром 11 августа пришедших на сборные пункты колоннами по 200−300 человек пригнали в Змиевскую балку.