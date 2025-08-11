В Ростове почтили память жертв массового расстрела в Змиевской балке

Сегодня, 11 августа, в Ростове-на-Дону почтили память жертв массового расстрела в Змиевской балке. Состоялось возложение цветов. В церемонии принял участие врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Донской глава напомнил, что в начале августа 1942 года немцы заставили пленных вырыть большие ямы и рвы, а 9 августа объявили о сборе еврейского населения «для переселения в особый район». Утром 11 августа пришедших на сборные пункты колоннами по 200−300 человек пригнали в Змиевскую балку.
В августе 1942 года фашистские каратели казнили более 27 тысяч мирных жителей области, а также военнопленных.
— Это одна из самых трагических страниц войны для нашей области и всей России. Мы, наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне, должны противостоять фашизму и не дать повториться кровавой трагедии никогда, — подчеркнул в Юрий Слюсарь.
