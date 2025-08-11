«Более 100 дней держали в плену, вынуждали работать по 12 часов в сутки без оплаты». В Испании граждан Беларуси освободили из трудового рабства

В Гражданской гвардии Испании подчеркнули, что не ожидали обнаружить в ходе обысков около двадцати эксплуатируемых рабочих. Однако до сих пор неизвестно, как долго действовала преступная сеть. В момент обысков, которые были проведены на фабриках, изъяли оборудование, а также материалы, связанные с незаконным производством, на сумму более трех миллионов евро. Всего были задержаны 21 человек — граждане Испании. Им было предъявлены обвинения в торговле людьми, налоговом мошенничестве, контрабанде табачных изделий. Гражданская гвардия считает, что преступная сеть «полностью ликвидирована».