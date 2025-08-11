«Более 100 дней держали в плену, вынуждали работать по 12 часов в сутки без оплаты». В Испании граждан Беларуси освободили из трудового рабства

Граждане Беларуси освобождены из трудового рабства в Испании, пишет БелТА со ссылкой на испанскую цифровую газету Okdiario.
Согласно данным, Гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании смогли ликвидировать преступную организацию, которая занималась производством, а также распространением контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. В результате проведенной операции были освобождены 18 человек разных национальностей, включая граждан Беларуси, Вьетнама, Китая. Их заставляли работать в нечеловеческих условиях.
Было установлено, что эксплуатируемые рабочие приехали в страну четыре месяца назад. Их обманула организация, занимавшаяся вербовкой через соцсети ложными предложениями, касающимися работы в строительной фирме.
Рабочим обещали от 2500 до 3000 евро. В аэропорту Малаги их встретили представители преступной организации, а затем на фургонах доставили на фабрики. Основная из них находилась в Сьерра-де-Егуас в провинции Малага. Согласно оценкам Гражданской гвардии, на нелегальных фабриках в день производилось восемь миллионов сигарет.
«На месте у рабочих отобрали мобильные телефоны. Более 100 дней их держали в плену, в переполненных комнатах, где они были вынуждены работать по 12 часов в сутки без оплаты, поскольку им нужно было выплатить предполагаемый долг перед организацией за то, что та привезла их в Испанию», — приводит подробности газета.
В комнате у рабочих была только раковина, грязный душ, маленькая микроволновка. Окна были заклеены пластиком и картоном, чтобы никто не смог снаружи их увидеть. В частности, из 18 освобожденных рабочих 12 (речь идет про граждан Беларуси и Китая) подали прошение о возвращении в свои страны.
В Гражданской гвардии Испании подчеркнули, что не ожидали обнаружить в ходе обысков около двадцати эксплуатируемых рабочих. Однако до сих пор неизвестно, как долго действовала преступная сеть. В момент обысков, которые были проведены на фабриках, изъяли оборудование, а также материалы, связанные с незаконным производством, на сумму более трех миллионов евро. Всего были задержаны 21 человек — граждане Испании. Им было предъявлены обвинения в торговле людьми, налоговом мошенничестве, контрабанде табачных изделий. Гражданская гвардия считает, что преступная сеть «полностью ликвидирована».
