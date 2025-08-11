РНФ открыл конкурс грантов на междисциплинарные исследования по поручениям президента РФ

В соответствии с текущими планами РНФ заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 13 ноября текущего года, а его итоги будут подведены к началу апреля следующего года. Как надеются в фонде, победители данного конкурса грантов внесут существенный вклад в мировую науку и в реализацию текущей стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой указом президента РФ в феврале 2024 года.