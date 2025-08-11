Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Салюта на День города в Нижнем Новгороде не будет

В этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года.

Источник: Нижегородская правда

От идеи организации салюта на День города в Нижнем Новгороде решили отказаться, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте культуры мэрии.

Причины не сообщаются. Напомним, что в прошлом году фейерверка на День города так же не было ввиду мер безопасности.

Напомним, что в этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом: на следующей неделе на площади Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Темой праздника станет «Герои среди нас»: его приурочат героям и памяти о подвигах прошлого и настоящего, а его главными участниками станут бойцы СВО и ветераны.

Из-за проведения торжеств в центре города перекроют несколько улиц, также изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает сайт pravda-nn.ru.