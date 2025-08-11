Салюта на День города в Нижнем Новгороде не будет

Напомним, что в этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом: на следующей неделе на площади Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Темой праздника станет «Герои среди нас»: его приурочат героям и памяти о подвигах прошлого и настоящего, а его главными участниками станут бойцы СВО и ветераны.