Салюта на День города в Нижнем Новгороде не будет

От идеи организации салюта на День города в Нижнем Новгороде решили отказаться, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте культуры мэрии.
Причины не сообщаются. Напомним, что в прошлом году фейерверка на День города так же не было ввиду мер безопасности.
Напомним, что в этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом: на следующей неделе на площади Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Темой праздника станет «Герои среди нас»: его приурочат героям и памяти о подвигах прошлого и настоящего, а его главными участниками станут бойцы СВО и ветераны.
Из-за проведения торжеств в центре города перекроют несколько улиц, также изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает сайт pravda-nn.ru.