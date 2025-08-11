Самарцы смогут быстрее получать доступ к сертификату на маткапитал

Жители Самарской области смогут быстрее получать доступ к сертификату на материнский капитал. С июля 2025 года процесс рассмотрения заявлений был оптимизирован. Теперь документы обрабатывают в два раза быстрее — в течение пяти дней с даты приема, сообщили в реготделении Социального фонда России (СФР).
«Благодаря новым сокращенным срокам обработки заявлений родители смогут быстрее получить доступ к сертификату на маткапитал и распорядиться его средствами по нужным направлениям», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
В случае приостановления срока рассмотрения заявления из-за неполного комплекта документов решение теперь будет принято в течение 12 рабочих дней. Раньше этот процесс занимал 20 дней.
Напомним, сейчас сумма маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее уже оформляла сертификат, дополнительно получит 221 895 рублей. Если семья не получала поддержку на первого ребенка, то при рождении второго, третьего и последующих размер маткапитала составит 912 162 рубля.
Средствами сертификата можно погасить ипотеку или оплатить первоначальный взнос, оплатить детский сад и др. Чтобы распорядиться ими, родители должны подать заявление. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда, МФЦ или через портал «Госуслуги».