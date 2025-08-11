Самарцы смогут быстрее получать доступ к сертификату на маткапитал

Жители Самарской области смогут быстрее получать доступ к сертификату на материнский капитал. С июля 2025 года процесс рассмотрения заявлений был оптимизирован. Теперь документы обрабатывают в два раза быстрее — в течение пяти дней с даты приема, сообщили в реготделении Социального фонда России (СФР).